Les 6 expos à voir pendant les vacances de février

Découvrez les conseils de Béatrice Flammang, notre spécialiste culture, pour vos vacances de février.

500 œuvres de différentes natures à la Cité de l’architecture et du patrimoine

La Cité de l’architecture et du patrimoine consacre une exposition à l’histoire des grands magasins en France et dans le monde, de 1850 à nos jours. Les grands magasins sont plus que de simples lieux de vente. Ils ont joué un rôle crucial dans la transformation des modes de consommation, de l’architecture et de la société. « La saga des grands magasins » retrace cette évolution en mettant en lumière les grandes étapes de leur histoire. Lire la suite

Découvrez les secrets du vol au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget

L’exposition « Flight » dévoile, jusqu’au 27 juillet 2025, les secrets du vol aérien. Elle s’intéresse à la diversité des créatures volantes, de la Préhistoire à nos jours : avions, drones, hélicoptères, oiseaux, chauves-souris, insectes et même…poissons. À la lumière des principes scientifiques, biologiques et technologiques qui régissent le phénomène du vol, elle met en évidence les points communs, mais aussi les différences, entre le monde animal et l’aéronautique. Lire la suite

Toulouse : au cœur de la foule !

Nous sommes la foule, mais sommes-nous pour autant des moutons ? Réponse au Quai des savoirs de Toulouse, à l’exposition immersive et interactive, « Comme des moutons ? » qui dévoile les mécanismes et les mystères de la foule, la première exposition à explorer cette thématique, sous un angle à la fois culturel et scientifique. Lire la suite

L’histoire à travers les manuels scolaires, à Pierrefitte-sur-Seine

Le site des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine (93) présente, jusqu’au 18 octobre 2025, une exposition concernant l’illustration de l’histoire de France dans les manuels scolaires, du 18ème siècle à nos jours. À travers une quarantaine de documents, elle met en lumière leur rôle dans la transmission d’un récit national et les enjeux politiques, religieux et sociaux qui ont façonné leur contenu. L’exposition a été conçue avec l’association des professeurs d’histoire géographie, le département de l’Action culturelle et éducative des Archives nationales et le Munaé. Lire la suite

Une immersion fascinante dans le règne animal à Lyon

Voyagez au cœur d’environnements hostiles à la découverte des espèces qui les peuplent ! Rencontrez ces champions de la résistance. Certains animaux évoluent dans des environnements parmi les plus extrêmes sur Terre, là où les températures atteignent des limites inimaginables, où l’eau et l’oxygène sont presque absents, où radiations et substances toxiques seraient insupportables pour l’espèce humaine. L’exposition « Trop forts ! », imaginée pour le jeune public (8-12 ans), du 19 février au 31 décembre 2025, propose de partir à la découverte des capacités extraordinaires de certaines de ces espèces animales. Lire la suite

Dreyfus a la parole au musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Alfred Dreyfus, un personnage qui a marqué l’histoire du 19ème siècle. Chacun connait son nom et l’Affaire qui a divisé la France. Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme invite à redécouvrir cette histoire pour mieux la comprendre. L’exposition « Alfred Dreyfus. Vérité et justice » retrace, jusqu’au 31 août 2025, les grandes étapes de cette Affaire. Lire la suite

