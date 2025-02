20 ressources pédagogiques à découvrir

Retrouvez sur cette page 20 ressources pédagogiques relayées dans le Café pédagogique.

Développer une culture de l’IA : de l’initiation à un enseignement d’exploration en milieu scolaire

Comment développer une culture de l’IA dans un établissement scolaire ? Depuis la mise en service de ChatGPT en novembre 2022, les IA génératives sont devenues l’éléphant dans la salle de classe : presque tout le monde les utilise en faisant comme si cela n’existait pas. Au lycée international Charles de Gaulle de Dijon, comme dans la plupart des établissements scolaires, l’émergence et la démocratisation de ce nouvel outil ont suscité quelques craintes, de nombreux débats, et surtout beaucoup de questionnements. Mickael Bertrand répond aux questions du Café pédagogique sur une formation mise en place dans son établissement durant toute l’année. Lire la suite

Stop motion en classe

L’académie de Normandie propose des ressources pour réaliser des films d’animation grâce à la technique du stop Motion. Un stop-motion est un petit film basé sur un enchaînement de photographies, à la manière des premiers dessins animés. Plus d’informations et les ressources sur le site de Primabord

Inclusion : comment réinterpréter un récit sous forme de pictogrammes

Comment sensibiliser à la lecture sans les mots ? Pour les enfants en situation de handicap verbal ou cognitif, les pictogrammes sont des outils efficaces. Réseau Canopé propose mercredi 19 février un webinaire destiné aux enseignants du second degré et aux AESH pour réinterpréter un récit sous forme de pictogrammes pour mieux accéder à son sens. Ce webinaire propose des clés pour repérer les différentes étapes de la transcription d’un texte en pictogrammes et mobiliser des ressources et des outils pour mener ce travail en classe. Lire la suite

EVARS : Un guide à hauteur de pré-ado

On évoque souvent les normes sociales auxquelles sont soumises les filles, plus rarement celles que les garçons rencontrent dans leur construction. Ils sont pourtant tout autant confrontés à diverses injonctions et représentations stéréotypées, en particulier de la masculinité : ne pas exprimer leur sensibilité, être compétitif et performant, avoir de l’ambition et réussir… « Alors qu’en vrai, un garçon a le droit d’aspirer à une vie douce, contemplative, sous le signe du partage et de l’empathie », explique Thomas Messias, professeur de mathématiques, journaliste et créateur du Podcast Mansplaining, dans Y a plein de manières d’être un garçon, petit manuel de « déconstruction » des clichés qui, une fois n’est pas coutume, parle donc des garçons, mais aussi aux garçons, auxquels il s’adresse directement. Lire la suite

Lycée professionnel : la filière Maroquinerie des lycées Soult et Riess de Mazamet

L’équipe enseignante de la filière Maroquinerie de Mazamet se mobilise depuis quelques années pour rendre cette filière historique, à nouveau attractive. Le rayonnement du lycée professionnel s’étend jusqu’aux professionnels du secteur de la région qui l’investissent comme un inestimable centre de ressources. « Nous sommes enseignantes pour la formation, pour le savoir-faire au niveau national et au-delà, et surtout pour accompagner nos élèves du mieux que nous pouvons pour l’obtention de leur diplôme et leur insertions professionnelle. Cela fait partie des objectifs, il faut le dire » affirment les professeures. Le Café pédagogique est parti à la découverte de la filière maroquinerie de deux lycées professionnels Lire la suite

« La grammaire, c’est intéressant, ce n’est pas un dressage avec obligation de résultat »

« On ne peut pas nier le recul de maitrise du niveau orthographique des élèves, bien attesté par les recherches. Mais sauf à considérer que les élèves seraient plus sots que les précédents, il me semble que c’est l’enseignement qui est en difficulté, du fait du manque de temps passé à enseigner la langue, mais aussi du manque de temps de formation sur ces questions ». Didacticien du français, Pierre Sève propose chez Hatier un ouvrage issu de la collaboration entre chercheurs, formateurs et enseignants. Il traite de la grammaire au sens large, au service de l’orthographe et de la compréhension de la langue, et prend le parti de s’intéresser en profondeur aux difficultés des élèves, aux outils de l’enseignant et à une démarche d’enseignement structurée tout en faisant la part belle à l’exploration. Lire la suite

Enfance et culture : entretien avec la directrice de l’école Decroly

La revue numérique « Enfance, culture, musique et pédagogie », dédie son numéro 11 aux pédagogies actives, avec des interviews de personnalités comme Philippe Meirieu, de responsables d’associations ainsi que de la directrice de l’école DECROLY à Saint-Mandé.

La rubrique Expériences pédagogiques en explore plusieurs, dont celle de l’école publique de Vitruve, à Paris. Pour l’écouter, c’est ici.

SVT : quels sont les liens entre climat, agriculture et alimentation ?

L’Office for Climate Education et le CNRS proposent un webinaire sur le changement climatique le 5 mars prochain à 18h. « L’invité de ce webinaire est Samuel Rébulard qui parlera des liens entre climat, agriculture et alimentation. L’alimentation mondiale pèse pour 1/4 des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pendant ce webinaire, nous hiérarchiserons ce qui dans les systèmes alimentaires pèse le plus dans cet impact », peut-on lire sur le site. Lire la suite

Maths : un problème pendant le match de rugby

Le site Mathix pointe une erreur durant le match de rugby diffusé sur France 2. « J’ai reçu un petit message de Sylvain Vigier de l’académie de Poitiers. Il m’a indiqué une erreur qu’il a vue durant le match Pays de Galles Italie », indique Arnaud Durand, enseignant de maths. Vos élèves trouveront-ils l’erreur ? Le site Mathix met régulièrement en avant des erreurs mathématiques Lire la suite

IA : il faut développer l’esprit critique de nos élèves

« La régulation des IA ne sera efficace que si elle est accompagnée d’une éducation visant à former des citoyens critiques, conscients des enjeux éthiques et sécuritaires liés à l’IA », remarque Romain Jeanneau, enseignant de SVT. Dans cet article, qui donne à réfléchir, l’enseignant montre aussi comment les IA « sont largement utilisées pour porter atteinte à la vie privée et à la liberté de déplacement de nombreuses populations à travers le mond Lire la suite

Charlotte Michaux : J’enseigne, donc je pense

Dans l’Education nationale, le mode de gouvernance tend de plus en plus à dégrader la fonction enseignante à des tâches d’exécution : de programmes imposés, d’évaluations nationales, de manuels labellisés, de « bonnes pratiques »… Et si nous résistions en déployant une toute autre posture et activité : la pratique réflexive ? C’est la forte leçon que délivre Charlotte Michaux à travers son site « Pratique des lettres : De la classe à la forêt » : au fil des mois, elle y raconte, explique, interroge, partage son passionnant travail de professeure de français dans un collège d’Indre-et-Loire. Lire la suite

Avis aux hellénistes : Thisbé et Pyrame sont en vie !

Grâce aux éditions « La Vie des Classiques », les latinistes avaient « retrouvé » la dernière lettre d’Agrippine. Au tour des hellénistes désormais de découvrir la « véritable » histoire de Pyrame et Thisbé ! En effet, après Marjolaine Renvoisé renouant avec la tradition des lettres latines fictives dans De Agrippinae confessione (La confession d’Agrippine), cette fois c’est la tradition des romans grecs qu’Adrien Bresson, enseignant à l’Université de Lyon-Saint-Etienne, revisite dans Τὰ τῆς Θίσβης καὶ τοῦ Πυράμου ἐρωτικά (Les amours de Thisbé et de Pyrame). Lire la suite

IA et travail de la langue : peut mieux faire !

L’Intelligence Artificielle générative peut-elle aider à l’apprentissage de la langue ? Professeure dans l’académie de Toulouse, Lucie Moraine-Brochet a demandé à ChatGPT de créer pour ses élèves un exercice d’identification des différentes expansions du nom. Résultat : aucune des phrases proposées ne comporte de subordonnée relative ! Les élèves doivent alors repérer l’oubli de l’IA pour prendre conscience de ses limites. Enseignant dans l’académie de Strasbourg, Nicolas Bannier a expérimenté l’IA dans le but d’apporter des conseils personnalisés aux élèves dans leur travail de correction. Lire la suite

Comment raconter, par les objets, un monde sans écriture ?

Le Musée d’Archéologie Nationale accueille en résidence l’écrivain Mathieu Simonet, sur le projet Un monde sans écriture, en lien avec la prochaine exposition « Les Maîtres du Feu, l’âge du Bronze en France ». Dans le cadre de cette exposition, Mathieu Simonet relève le défi de donner vie à un monde sans écriture, par l’écriture de récits mettant en scène des objets exposés au musée. Lire la suite

Pauline Blanchet : à la recherche de la mémoire de Buchenwald avec des lycéens

« Nous vivons à l’époque où s’éteignent les dernières voix des témoins directs, c’est ce qui nous a semblé crucial » dit Pauline Blanchet pour présenter sa démarche. Lui tenait à cœur d’explorer et « interroger plutôt, plus largement, sur ce que, dans les familles, l’on dit et ce et l’on tait et sur la manière de recevoir un héritage de cette taille ». Travailler avec l’allemand sur un projet pluridisciplinaire autour de la transmission de l’expérience du camp de Buchenwald : c’est le « projet Buchenwald» que mène la professeure d’allemand Pauline Blanchet avec ses élèves du lycée Utrillo à Stains depuis quelques années. « Le projet semble avoir éveillé un réel intérêt chez eux pour les questions mémorielles » nous dit-elle. Lire la suite

Jean-Pierre Garel : pour une EPS inclusive

L’EPS « assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap », si l’on en croit les programmes scolaires du cycle 4. C’est la seule discipline qui y est mentionnée pour un bénéfice n’allant pas de soi. Il passe notamment par des actions conjuguant une attention à construire du commun entre les élèves et à prendre en compte leurs singularités. Avant d’aborder le rapport entre ces deux aspects dans une perspective inclusive, quelques mots sur des références guidant la réflexion. Lire la suite

Un atlas pour cartographier les droits des femmes dans le monde

Priorité affichée à maintes reprises par la communauté internationale, où en est-on véritablement de l’égalité entre les femmes et les hommes, trente ans après la dernière Conférence mondiale sur les femmes de 1995 ? Si on peut se réjouir de « véritables avancées » vers davantage d’égalité, celles-ci, soulignent les auteurices de l’Atlas mondial des femmes, dirigé par Isabelle Attané, Carole Brugeilles et Wilfried Rault, démographes et sociologue, sont néanmoins tout à la fois « inabouties et paradoxales ». En 100 cartes et infographies, l’ouvrage, version remaniée de l’édition de 2015, pointe la relativité de ces progrès selon les contextes historiques et sociopolitiques, et souligne qu’entre « retours en arrière » et « nouvelles formes d’inégalités », il reste encore beaucoup à faire… Lire la suite

Histoire : le documentaire « Les Derniers d’Auschwitz »

À l’occasion des 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, Les Derniers d’Auschwitz est un documentaire. Il rassemble les témoignages de 28 derniers survivants de ce camp, mis à disposition gratuitement sur YouTube. Ce film veut transmettre l’histoire, honorer la mémoire des victimes et rappeler l’importance de la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de haine. Lire la suite

Exposition « Racisme & antisémitisme en images »

« Le Groupe de recherche Achac propose une nouvelle exposition pédagogique en 20 panneaux, intitulée « Racisme & antisémitisme en images », conçue avec le concours de la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme et avec le soutien de l’ANCT et la DILCRAH. Réalisée à partir du livre Le racisme en images. Déconstruire ensemble (Éditions de La Martinière, 2021), codirigé par Pascal Blanchard, historien et chercheur associé au CRHIM, et Gilles Boëtsch, anthropobiologiste et directeur de recherche émérite au CNRS, cette exposition explore la manière dont le racisme, les stéréotypes, les préjugés et l’antisémitisme ont été nourris et diffusés à travers des images. Lire la suite

L’IA en cours d’espagnol, illustrations

« L’intégration des IA dans les projets finaux doit rester un moyen, pas une fin » écrit Julie Raud. La semaine dernière, cette professeure d’espagnol interrogeait la pratique de l’IA avec les élèves. Elle en expliquait son usage en cours. Elle présente cette semaine quelques exemples. Lire la suite

