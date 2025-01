Mort de Claude Allègre, ancien ministre de l’Education nationale

Claude Allègre est décédé ce samedi 4 janvier 2024. Géophysicien, membre de l’académie nationale des sciences des Etats-Unis, membre de l’Académie des sciences, député européen et conseiller régional PS, Claude Allègre a été ministre de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie en 1997. Il a été le ministre du « dégraisser le mammouth ». Ce ministre de l’Éducation avait déjà des propos méprisants voire insultants envers ses agents, sur leurs prétendus quatre mois de vacances et absentéisme. En 2000, devant la mobilisation des enseignants et des étudiants il quitte le gouvernement de Lionel Jospin. En 2007, il se rallie à Nicolas Sarkozy.

Après ses propos sur le mammouth, ce sont ses positions climatosceptiques qui ont été controversées et au cœur de polémiques. Claude Allègre dénonçait dans son livre au titre programmatique « L’Imposture climatique » un « système mafieux » et qualifiait de mythe le réchauffement climatique.

La ministre Elisabeth Borne rend hommage au chercheur Claude Allègre, passant sous silence tout héritage ou action du ministre Allègre pour l’Éducation Nationale : « au-delà des controverses qu’il suscita parfois, je garde de lui l’image d’un grand chercheur, médaille d’or du CNRS et d’un ministre très engagé dans les évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche ».

Djéhanne Gani