Paris : la Cité de l’architecture attend les scolaires pour les Nuits de la lecture

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 9ème édition, du 23 au 26 janvier 2025, sur le thème des patrimoines. Elles invitent le public à se réunir à l’occasion de milliers d’événements, autour du plaisir de lire et du partage de la lecture. Le jeudi soir, c est à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris que sera lancée cette nouvelle édition.

Samedi 25 et dimanche 26 janvier, de 11h à 18h, la Cité organise, en accès libre, un marathon de lecture : la lecture en continu du roman Au bonheur des Dames d’Émile Zola, en écho à l’exposition « La saga des grands magasins »

La Cité de l’architecture et du patrimoine propose aux scolaires une programmation exceptionnelle.

Jeudi 23 janvier l’atelier Abécédaire d’architecture pour les classes élémentaires : Dans la galerie du musée, les lettres de l’alphabet se dévoilent à travers des mots liés à l’architecture et des citations littéraires. De leur côté les élèves imaginent des illustrations originales pour composer un abécédaire inédit sur le thème du patrimoine.

Vendredi 24 janvier, Jeanne Macaigne, créatrice du visuel des Nuits de la lecture 2025, et autrice, invite les écoliers à explorer l’habitat et la maison comme métaphore de notre planète au cours d’un atelier créatif. Les collégiens et les lycéens sont invités à la projection du film de Julien Duvivier, Au bonheur des Dames.

L’inscription est nécessaire pour participer aux offres pédagogiques : mediation@citedelarchitecture.fr

Les Nuits de la lecture

L’exposition « La saga des grands magasins »

Les activités pédagogiques