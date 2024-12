Découvrez Gastornis, l’oiseau géant disparu

Le Muséum de Toulouse vous invite à rencontrer Gastornis, l’oiseau géant disparu, lors d’une projection-rencontre, le jeudi 5 décembre de 18h30 à 20h.

En 2024, pour la première fois au monde, une reconstitution grandeur nature du Gastornis Laurenti est réalisée, reproduisant avec précision sa taille et son anatomie. Cet oiseau d’1m70, qui ne vole pas, vivait dans le sud de la France, il y a 52 millions d’années. Ces os ont été découverts dans l’Aude par un paléontologue du Muséum de Toulouse et sa reconstitution a nécessité un long travail d’enquête et d’étude.

L’histoire de cette découverte scientifique majeure et de la reconstitution de cet impressionnant oiseau fait l’objet d’un documentaire de 30 minutes, Face à face avec Gastornis, l’oiseau géant disparu, produit par le Muséum de Toulouse et projeté en avant-première ce jeudi 5 décembre à 18h30. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice du documentaire et des paléontologues.

L’accès à la projection-rencontre est en accès libre, dans la limite des places disponibles. Ce documentaire sera disponible en ligne à partir du 9 décembre 2024, sur la chaîne Youtube du Muséum.

Cet oiseau géant est exposé au Muséum de Toulouse, dans le cadre de sa nouvelle exposition temporaire « Géants ».

