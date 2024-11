Education : les 10 actualités de la semaine du 11 au 15 novembre 2024

Retrouvez sur cette page une sélection de 10 articles sur l’actualité de l’éducation publiés cette semaine.

Choc des savoirs / Acte 2 : Anne Genetet applique les réformes de Gabriel Attal

Sans surprise, la ministre Anne Genetet poursuit le fameux choc voulu par Gabriel Attal. Labellisation des manuels, déstructuration progressive du collège, obtention du brevet pour l’accès au lycée et épreuve anticipée de maths en 1ère sont ainsi confirmées. Sans moyens, sans l’adhésion des personnels, sans vote démocratique. C’est la marque de fabrique depuis 2017. Tour d’horizon de « ces annonces » qui datent déjà de décembre 2023.

Lire l’article

Les 10 mesures à retenir du choc des savoirs – Acte II

Retrouvez dans cet article un récapitulatif des 10 mesures annoncées par Anne Genetet, ministre de l’Education nationale.

Lire l’article

Choc des savoirs, acte II : la marche arrière continue !

« On renoue avec les ordres séparés » écrit Jean-Pierre Véran au sujet des mesures annoncées par le ministère le 12 novembre. Dans cette tribune, Jean-Pierre Véran membre professionnel du laboratoire BONHEURS, CY Cergy-Paris Université et du CICUR revient sur les mesures annoncées de l’acte II de la réforme du Choc des savoirs qu’il qualifie de « contre-réforme » qui continue notamment de hiérarchiser les savoirs. Pour lui, « on continue de dresser des barrières sur le chemin du parcours de formation, en faisant du brevet une clé pour poursuivre sa formation, en renforçant la part des disciplines scolaires dans son obtention ».

Lire l’article

Les réactions syndicales unanimes contre le choc des savoirs, acte 2

Dans un contexte de « fonctionnaire bashing », de débats parlementaires sur la question du budget 2025 autour des suppressions de postes notamment, la ministre Anne Genetet a annoncé les mesures de l’acte 2 de la réforme des savoirs. Les réactions des organisations syndicales sont unanimes pour dénoncer les mesures à venir. Elles demandent l’abandon des réformes.

Lire l’article

« Il est urgent de former les profs à l’IA »

« 90 % des élèves de seconde ont déjà utilisé l’IA générative pour s’aider à faire leurs devoirs », peut-on lire dans le rapport sénatorial dédié à l’IA et l’éducation. Se former pour éduquer à l’intelligence artificielle était l’un des sujets d’une conférence très suivie au salon Educatech de Paris. Avec « une révolution rapide de l’IA », les intervenants notent une indispensable formation à la culture générale en informatique et à l’esprit critique.

Lire l’article

« L’IA adaptative n’a pas encore fait vraiment ses preuves en éducation »

Les IA génératives et IA adaptatives sont-elles en concurrence en éducation ? Bruno Devauchelle revient sur les promesses de l’IA en éducation et fait un point d’étape dans un paysage numérique qui évolue très vite. « Ce que fait un enseignant, ce n’est pas dérouler un scénario pré-écrit, mais bien adapter les attentes institutionnelles à la réalité des élèves auprès desquels il travaille », met-il en perspective dans sa chronique.

Lire l’article

Une crise à l’UNSS : un dérapage budgétaire

Placée sous la tutelle du Ministère de l’Education nationale, l’UNSS représente plus de 9 200 associations sportives dans les collèges et lycées et près de 1,2 million d’élèves y sont licencié·es. Elle connaît une grave crise financière depuis 2022 et l’arrivée d’un nouveau directeur national et les responsables ressources humaines, finances et direction des sports qu’il a recruté·es. Un collectif de membres titulaires et suppléant·es de l’Assemblée Générale de l’UNSS remet en question la gouvernance, le modèle économique et le pilotage budgétaire mis en œuvre dans un courrier daté du 6 novembre 2024 adressé aux ministres de l’Éducation nationale et des Sports de la jeunesse.

Lire l’article

Mireille Brigaudiot : « un nouveau programme de maternelle infamant »

Mireille Brigaudiot est spécialiste des sciences du langage et l’auteure de Langage et école maternelle, publié en 2022. Dans cette tribune, elle qualifie le programme d’enseignement pour le développement et la structuration du langage oral et écrit de l’école maternelle d’« infamant ». Elle en explique les différentes raisons et appelle à résister à ce charabia. Elle dénonçait déjà en avril « une conception des enfants et de leurs manière d’acquérir le langage qui vient d’une autre planète »

Lire l’article

Français : stabilité dans les inégalités pour les évaluations nationales du 2nd degré

Alors que révèlent les résultats des évaluations nationales standardisées menées tambour battant par le ministère malgré les réserves et critiques des syndicats et personnels ? Les élèves de 6e, 4e, 2nde et première année de CAP ont passé en septembre des évaluations nationales standardisées en français et mathématiques. Et en résumé : stabilité, recul, inquiétude pour les résultats de français. Et sans aucun doute ces résultats devraient justifier « les mesures fortes » du ministère avec l’acte II de la réforme du Choc des savoirs.

Lire l’article

Maths : que révèlent les évaluations au niveau 6ème ?

Que de datas collectés ! Pour la 8ème année consécutive, 810 000 élèves ont passé 2h devant un écran pour les évaluations nationales en français et en maths dès le mois de septembre. Les écarts entre les plus forts et les plus faibles se sont creusés depuis 2017 ainsi qu’entre le public et le privé sous contrat. De même que l’écart de score entre les enfants des parents ayant les IPS (indice de position sociale) les plus faibles et les plus forts a augmenté et passe de 42 à 48 depuis 2017. L’écart de performance grandissant entre les filles et les garçons est aussi notable.

Lire l’article

En soutenant le Café pédagogique, vous accompagnez un média indépendant. Depuis 2001, grâce à vous, le Café pédagogique vous accompagne au quotidien sur les chemins tortueux de l’École. Nous sommes présents dans les classes pour faire connaître vos réalisations. Vous pouvez nous soutenir par un abonnement à 5 euros par mois.

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.