Conférence du Café pédagogique au salon de l’Education

Le salon Educatech, revient pour sa 28ème édition les 13, 14 & 15 novembre 2024 à Paris. Educatech Expo rassemble près de 15 000 participants chaque année. Les thématiques retenues cette année sont l’intelligence artificielle, les cyberattaques mais aussi les compétences émotionnelles et la sobriété en matière d’équipement numérique.

Le Café pédagogique organisera aussi une table-ronde intitulée « L’école, un îlot déconnecté ? » Pour cet échange, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 15 novembre à 14h en salle de conférence 2 avec Edwige Chirouter, professeure des Universités Philosophie et sciences de l’éducation de Nantes, et titulaire de la Chaire Unesco « philosophie avec les enfants », Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Education nationale et Jean-Michel Le Baut, professeur de Lettres en lycée, formateur DRANE dans l’académie de Rennes et président de l’association CIIP-Café pédagogique.

