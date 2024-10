Quand les élèves de 3ème votent pour une photo

« Regard des jeunes de 15 ans » est destiné aux classes de 3ème. Dans le cadre d’un projet pédagogique et d’actions scolaires, le Rectorat de Normandie en partenariat avec la Région Normandie travaille l’actualité internationale comme outil d’éducation aux médias. 688 classes, soit 15 303 élèves, dont près d’un tiers d’élèves du Calvados, ont pris part au vote. Parmi 20 photos, ils ont choisi la photo de Mohammed Abed (AFP). Cette photo « prise à Rafah dans la bande de Gaza a remporté la majorité des votes avec 14,57 % des voix (2229 votes). Un cliché pris le 14 mars 2024 et qui montre des enfants palestiniens déplacés, posant devant des tentes de fortune dans un camp situé à côté d’une rue de Rafah, alors que les combats entre Israël et le groupe militant du Hamas se poursuivent », précise le communiqué de presse.



Le prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre est destiné aux élèves de 15 ans : « à partir d’une sélection de photographies sur l’actualité internationale de ces 12 derniers mois, réalisée par l’AFP (Agence France-Presse), les classes de 3e votent pour la photo qui symbolise pour elles le monde d’aujourd’hui ».



En savoir plus

En soutenant le Café pédagogique, vous accompagnez un média indépendant. Depuis 2001, grâce à vous, le Café pédagogique vous accompagne au quotidien sur les chemins tortueux de l’École. Nous sommes présents dans les classes pour faire connaître vos réalisations. Vous pouvez faire un don à l’association ici.

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.