Ca bouge au Petit Palais !

A l’occasion des Jeux olympiques, le Petit Palais célèbre « Le corps en mouvement » une exposition qui relie art et sport, au cœur de ses collections. 50 œuvres du musée ont été choisies pour ce parcours, allant de l’Antiquité jusqu’au début du 20ème siècle. Ces peintures, sculptures, objets d’art mais également dessins et estampes du musée ont été sélectionnés pour leur mise en valeur du corps , de l’anatomie et du sport, et sont répartis en sept sections. Un parcours ludique est prévu pour les enfants, avec des cartels faits pour eux à partir d’un choix d’œuvres emblématiques. Le parcours est enrichi par 12 vidéos intitulées Paroles d’athlètes. Chaque athlète a choisi une œuvre qui fait particulièrement écho à son sport. Les professeurs peuvent organiser des visites, en réservant leurs sorties auprès du Service des réservations de groupes et scolaires, petitpalais.reservation@paris.fr

Le corps en mouvement